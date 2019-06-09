İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye geçen yıl Turkish Cargo ile 18 milyon 58 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2018'de Türkiye'den 2 milyar 325 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı.

Yaş meyve ve sebze ihracatçındaki artışta, "özel indirim ve yeni destinasyonlara uçulması" konusunda Türk Hava Yollarının (THY) kargo şirketi Turkish Cargo ile 2017'nin mayıs ayında yapılan anlaşma etkili oldu. Anlaşmanın sağlandığı 2017'de 6 bin 215 ton ürün karşılığında 10 milyon 522 bin dolarlık yaş meyve sebze hava yoluyla taşındı.

Geçen yıl hava kargoyla yapılan 6 bin 691 tonluk yaş meyve sebze ihracatından değer bazında önceki yıla göre yüzde 71'lik artışla 18 milyon 58 bin dolar gelir sağlandı.

Hava yoluyla en fazla meyve sebze ihracatı 3 milyon 202 bin dolarla Hong Kong'a gerçekleşti. Hong Kong'u 2 milyon 229 bin dolar Norveç ve 1 milyon 344 bin dolarla Singapur izledi.

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