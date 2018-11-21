FİNANS

GRAFİKLİ - TürkAkım boru hattını döşeyen dev: Pioneering Spirit

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" tarafından gerçekleştirildi - Proje boyunca iki hat için toplamda bin 860 kilometre boru döşeme işlemi, yaklaşık 1,5 yıllık sürede tamamlandı - Gemide 12 metre uzunluğundaki borular kaynakla birleştirilerek kesintisiz bir hat halinde deniz altına indirildi - TürkAkım kapsamında derin sularda geçen yıl haziranda doğal gaz boru hattı yapım çalışmalarına başlayan Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı

MURAT TEMİZER - Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" tarafından gerçekleştirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geniş petrol ve doğal gaz platformlarını tek hamlede kaldırma yöntemiyle monte ve demonte edilmesi işleri ile çok büyük ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlanan dev geminin görev aldığı ilk boru döşeme projesi TürkAkım oldu.

Toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp doğal gaz olan ve birbirine paralel 930 kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın Karadeniz boyunca derin sularda döşeme operasyonlarını Pioneering Spirit yürüttü.

Proje boyunca iki hat için toplamda bin 860 kilometre boru döşeme işlemi öngörülen yaklaşık 1,5 yıllık sürede tamamlandı.

- Geminin özellikleri

Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi 2011-2014 yıllarında 2,6 milyar avro maliyetle Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering tarafından Güney Kore’de inşa edildi.

Açık deniz operasyonlarına Ağustos 2016'da Norveç karasularında bir platformun sökümüyle başlayan gemi, sahip olduğu 2 bin ton S-boru döşeme kapasitesiyle yine Allseas’e ait olan dünyanın en geniş boru döşeme gemisi "Solitaire"in de önüne geçti.

Dünyanın en büyük ve donanımlı inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, 48 bin tonluk vinç kaldırma kapasitesiyle tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi'ne eşit ağırlıkta yük kaldırabiliyor. Geminin denizlerdeki petrol ve doğal gaz platformlarını 8 saniye içinde kaldırabilme özelliği bulunuyor.

Derin deniz boru hattı döşeme işini ilk kez TürkAkım projesinde gerçekleştiren ve depolama alanında dört günlük boru depolayabilen gemiye, sürekli boru tedariki sağlandı. Gemiye her bir seferde 700-800 boru transferi yapılırken, her bir transferdeki boruların Pioneering Spirit'in depolama alanına aktarılması yaklaşık iki günü buldu.

Gemide 12 metre uzunluğundaki borular kaynakla birleştirilerek kesintisiz bir hat halinde deniz altına indirildi. Böylece, gemi iki borunun birleştirilmesinden sonra hareket edip her 24 metrede bir durdu. Yapılan her boru birleştirme işleminin fotoğrafı çekilerek herhangi bir aksilik durumunda kontrol edilmek üzere saklandı. Ayrıca bir kontrol gemisi de Pioneering Spirit'i yolculuğunda belli bir mesafeden takip etti.

Elektrik ihtiyacını 88 megavat kapasiteli sekiz jeneratörle karşılayan Pioneering Spirit'e yakıt olarak 21 milyon litre dizel yüklenebilirken, ortalama hızda günlük 100 bin litre, tam hızda ise 400 bin litreye kadar dizel tüketimi gerçekleşti.

TürkAkım'ın ilk hattının derin denizlerdeki boru döşeme sürecinde 40 milletten 562 kişinin çalıştığı Pioneering Spirit'te her çalışan için ayrı bir oda bulunurken, yemekhane, dinlenme salonu ve eğlence alanı da ayrıca planlandı. Çalışanların dinlenme sürelerini eğlenceli hale getirmek isteyen yönetim, her dilden belgesel ve filmlerin yer aldığı televizyonların yanı sıra çalışanlara birçok oyun konsolu da sağladı.

Çalışanlar genelde 5 hafta boyunca 7 gün ve günde 12 saat çalıştıktan sonra 5 hafta izin yaptı ancak bazı çalışanların rotasyon süreleri ülkelerinin uzaklığı nedeniyle 12 haftaya kadar çıktı.

Gemi personelinin güçten düşmemesi için beslenmelerine de ayrıca özen gösterildi. Gemide haftada 250 kilogram pirinç ve 11 bin adet yumurta tüketildi. Mutfak için süt, sebze-meyve ve konserve yiyeceklerin büyük bir kısmı da Türkiye'den tedarik edildi.

- TürkAkım süreci

Karadeniz'de Rusya'dan Türkiye'ye doğru, derinliğin 2 bin 200 metrelere ulaştığı deniz tabanından ilerleyen gemi günde ortalama 4-5 kilometre boru hattı döşedi. Ancak, asıl rekor TürkAkım kapsamında geldi.

Projenin derin sulardaki bölümü için 2017 Haziran'da doğal gaz boru hattı yapım çalışmalarına başlayan Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı. Bir önceki rekor da 5,6 kilometre boru döşeme hızıyla aynı gemiye aitti.

Yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından 30 Nisan itibarıyla Türkiye kıyısına ulaşan gemi, böylece TürkAkım'ın Türkiye'ye doğal gaz tedarik edecek ilk hattının derin deniz kesimini tamamladı.

Rusya kıyılarındaki sığ sularda 225 metre uzunluğundaki Audacia isimli gemiyle başlanan TürkAkım inşaatı, derin sularda Pioneering Spirit'le devam etti ve Türkiye kıyılarındaki son birkaç kilometre de 184 metre uzunluğundaki Lorelay gemisi tarafından tamamlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 19 Kasım'da derin sularda döşenecek son boru düzenlenen törenle denize gönderilmişti.

Söz konusu törenle projenin iki hattının da Türkiye-Rusya arası deniz geçiş hattı tamamlanmış oldu. TürkAkım'da hatlardan biri 15,75 milyar metreküp kapasiteyle Türkiye'ye gaz iletecek. Diğer hattın ise Türkiye'den sonra alıcı ülkenin netleşmesinin ardından aynı kapasiteyle Avrupa'ya gaz iletmesi bekleniyor.

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyorEvinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttıBKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı
CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerekCHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pioneering Spirit Boru hattı doğal gaz enerji gemi TürkAkım

En Çok Okunan Haberler

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

Bakanlık peşlerinde! Soğan fiyatını arttırmak için depoya hapsettiler

Bakanlık peşlerinde! Soğan fiyatını arttırmak için depoya hapsettiler

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 14,5 milyon ton taş döküldü

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 14,5 milyon ton taş döküldü

Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.