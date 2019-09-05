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GRAFİKLİ - Türkiye bisiklet ihracatında pedala güçlü basıyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 2018'teki bisiklet ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 58 artışla 280 bin 442 adet oldu - Türk firmaları, ürettikleri bisikletin önemli bölümü Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya ve İtalya gibi bisiklet kullanımının yaygın olduğu Avrupa ülkelerine gönderdi - BİSED Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Şakrak: - "Bisiklet ihracatında 2019'un 7 ayında 23 milyon avroya ulaştık. Bu trend ve bisikletin sezonsal bir ürün olduğu düşünülürse, bu yıl sonunda 2018'in rakamlarını aşacağımıza inanıyorum"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği bisiklet ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 58 artarak 280 bin 442 adete yükseldi.

AA muhabirinin Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk firmaları, önemli bölümü Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya ve İtalya gibi bisiklet kullanımının yaygın olduğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 2017'de 177 bin 412 bisiklet ihraç etti. Bu dönemde 25 milyon 933 bin avro döviz girdisi sağlandı.

Geçen yıl ise ihraç ettiği bisiklet adedini 280 bin 442 adete yükselten sektör, 34 milyon 46 bin avroluk ihracat geliri elde etti.

Bu yılın temmuz ayına kadar 204 bin 694 bisikleti dış pazarda alıcısıyla buluşturan üreticiler, bunun karşılığında 27 milyon 496 bin avroluk gelir sağladı. Türkiye'nin 2018'deki bisiklet ihracatının yaklaşık yüzde 67'sini ise Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Accell Bisiklet firması karşıladı.

Firma, 500 kişinin çalıştığı tesiste günde ortalama bin 800 bisiklet üretiyor. Klasik ve elektrik destekli bisikletlerin üretildiği fabrikadan 2018 yılında 23 milyon avro değerinde bisiklet ihracatı yapıldı.

- "İhracat düzenli şekilde artıyor"

BİSED Yönetim Kurulu Üyesi ve Accell Bisiklet Genel Müdürü Anıl Şakrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bisiklet ihracatının 2017 yılından bu yana düzenli bir şekilde arttığını söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl 34 milyon avro civarında bisiklet ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Şakrak, "Bisiklet ihracatında 2019'un 7 ayında 23 milyon avroya ulaştık. Bu trend ve bisikletin sezonsal bir ürün olduğu düşünülürse, bu yıl sonunda 2018'in rakamlarını aşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Diğer bisiklet üreticilerini de ihracata teşvik ettiklerini dile getiren Şakrak, kendilerini takip eden birçok firmanın dış pazar araştırması yaptığına dikkati çekti.

- "Avrupa ciddi bir pazar"

Bu hafta 7 Türk firmasının Almanya'daki "Eurobike Friedrichshafen Uluslararası Bisiklet Fuarı"nda stant açacağını belirten Şakrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sektörümüz, ülkemizin dünya bisiklet ihracatından daha fazla pay alması için elinden geleni yapıyor. Bisiklet ihracatında Avrupa çok ciddi bir pazar. Bu bölgede yılda 20 milyon bisiklet satılıyor. Bunun sadece 10 milyonu Avrupa'daki üreticilerden karşılanıyor, kalanı Çin ve Uzak Doğu'dan ithal ediliyor. Biz şu anda Hollanda, İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Finlandiya gibi bisikletin yoğun olarak kullanıldığı ülkelere ihracat yapıyoruz. Buralar bizim için çok ciddi ihracat potansiyeline sahip."

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Anahtar Kelimeler:
Accell Bisiklet Fabrikası bisiklet ihracat manisa

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