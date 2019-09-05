GRAFİKLİ - Türkiye bisiklet ihracatında pedala güçlü basıyor

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği bisiklet ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 58 artarak 280 bin 442 adete yükseldi.

AA muhabirinin Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk firmaları, önemli bölümü Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya ve İtalya gibi bisiklet kullanımının yaygın olduğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 2017'de 177 bin 412 bisiklet ihraç etti. Bu dönemde 25 milyon 933 bin avro döviz girdisi sağlandı.

Geçen yıl ise ihraç ettiği bisiklet adedini 280 bin 442 adete yükselten sektör, 34 milyon 46 bin avroluk ihracat geliri elde etti.

Bu yılın temmuz ayına kadar 204 bin 694 bisikleti dış pazarda alıcısıyla buluşturan üreticiler, bunun karşılığında 27 milyon 496 bin avroluk gelir sağladı. Türkiye'nin 2018'deki bisiklet ihracatının yaklaşık yüzde 67'sini ise Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Accell Bisiklet firması karşıladı.

Firma, 500 kişinin çalıştığı tesiste günde ortalama bin 800 bisiklet üretiyor. Klasik ve elektrik destekli bisikletlerin üretildiği fabrikadan 2018 yılında 23 milyon avro değerinde bisiklet ihracatı yapıldı.