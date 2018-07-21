GRAFİKLİ - Türkiye e-Devlet'te en hızlı gelişen ülkeler arasında

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'ne göre, Türkiye'nin bu alanda iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde ülkemiz 2 yılda 68'inci sıradan 53'üncü sıraya çıktı." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet ile ilgili ölçümleme çalışmaları içinde en çok bilinen ve takip edilen çalışmanın, BM tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi olduğunu söyledi.

İki yılda bir yapılan ölçümlemelerin 3 alt endeksin eşit ağırlıklı ortalaması ile hesaplandığını belirten Turhan, söz konusu üç alt endeksin "Çevrimiçi Hizmet Endeksi", “Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi" ve "İnsan Kaynağı Endeksi" olduğunu anlattı.

Turhan, tüm alt endekslerde Türkiye'nin hızlı bir büyüme gösterdiğine işaret ederek, "Ülkemiz ölçeğinde e-Devlet çalışmaları yeni gelişen teknolojiler ve küresel yaklaşımlar yakından takip edilerek Haberleşme Genel Müdürlüğümüz tarafından '2016-2019 Ulusal e-Devlet Strateji ve Eylem Planı' çerçevesinde yürütüldü. Bu noktada da hızlı bir yol alındı." diye konuştu.