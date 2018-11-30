FİNANS

GRAFİKLİ - Türkiye petrol ve doğal gaz aramada atağa geçti

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle sismik araştırmalara devam eden Türkiye, derin denizde Fatih gemisiyle başlattığı petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına, Mersin açıklarında sığ deniz faaliyetlerini de ekledi - Akdeniz'de, 19 mil açıkta Kuzey Erdemli-1 kuyusuyla iki ay petrol ve doğal gaz arama çalışması yapılacak sondaj platformu, Karataş'ın 9 mil açığında da 4 ay benzer faaliyeti yürütecek

İBRAHİM ERİKAN - Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle sismik araştırmalara devam eden Türkiye, derin denizde Fatih gemisiyle yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını, Mersin'in 19 mil açıklarında kurulan sondaj platformuyla sığ denize de taşıdı.

Türkiye'de, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında, yerli ve milli imkanlar kullanılarak uzun zamandır hayali kurulan rezervlere erişmek amacıyla son dönemde büyük yatırımlar gerçekleştirildi.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliği hedeflenen çalışmalar kapsamında, Türkiye hem kendi karasularındaki etkinliğini arttırması hem de bulunması muhtemel rezervlerle milli gelirine önemli katkı sağlaması için adımlar atıldı.

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Doğu Akdeniz'de sahip olduğu ruhsat alanları içerisinde, Türk mühendisler tarafından tasarlanan iki sığ deniz arama kuyusu açılması için harekete geçti.

Türkiye, Fatih gemisiyle derin denizde başlattığı sondaja, 19 mil açığa konuşlandırılan platformla sığ denizi de ekledi.

İlk petrol ve doğal gaz arama kuyusunun sondajı için uluslararası tecrübeye sahip bir firma ile TPAO arasında kiralama sözleşmesi imzalandı.

Çevreye duyarlı ve yüksek teknolojiye sahip platformla, Mersin'in yaklaşık 19 mil açığında Kuzey Erdemli-1 lokasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı törenle 26 Kasım'da sondaj çalışmalarına başlandı.

Operasyona hazır hale getirilen sondaj platformuyla, 101 metre su derinliğine sahip bu lokasyonda 2 bin 100 metre derinliğindeki Kuzey Erdemli-1 kuyusunun açılması için harekete geçildi.

Buradaki yaklaşık 60 gün sürecek çalışmalar tamamlandıktan sonra sondaj platformu, Adana'nın Karataş ilçesinin yaklaşık 9 mil açığına römorkörler vasıtasıyla çekilecek.

Karataş'ın güneyinde açılacak Kuzupınarı-1 kuyusunda, 90 metre su derinliğine sahip lokasyonda petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri 4 bin 100 metre derinlikte gerçekleştirilecek.

Buradaki çalışmalar ise 2019 ocak ayının son haftası başlayacak ve yaklaşık 4 ay sürecek.

- Derin denizde de çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin denizlerde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında kullanmak üzere devreye aldığı milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle de rezerv arama çalışmaları devam ediyor.

Sismik araştırma gemilerinin analizlerinin ardından Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'le, Antalya açıklarında bir ay önce Alanya-1 kuyusunun sondajı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği yeteneğine sahip 229 metre uzunluğundaki Fatih gemisi, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.

Fatih gemisiyle toplam 150 gün çalışma yapılması planlanıyor.

Üniformanın ardında bakın nasıl bir hayat var?Üniformanın ardında bakın nasıl bir hayat var?
Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)
Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyorTarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açık deniz Adana Barbaros Hayreddin Paşa doğalgaz Fatih gemi mersin petrol Platform sığ deniz Sismik araştırma

En Çok Okunan Haberler

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

TBB'den VDMK ihraçları çalışmalarına ilişkin açıklama

TBB'den VDMK ihraçları çalışmalarına ilişkin açıklama

Gelir testinde son gün 30 Kasım

Gelir testinde son gün 30 Kasım

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

TİM Başkanı Gülle: Hedef 200 milyar dolarlık ihracat

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi (2)

Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor

Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor

Ayakkabıcı esnafı kepenk kapatınca üye sayısı düşen oda feshedildi

Ayakkabıcı esnafı kepenk kapatınca üye sayısı düşen oda feshedildi

Rusya pazarının en büyüklerinden 2019 için uyarı

Rusya pazarının en büyüklerinden 2019 için uyarı

Türkiye'deki işletmeler Facebook üzerinden 15 milyar lira katma değer yarattı

Türkiye'deki işletmeler Facebook üzerinden 15 milyar lira katma değer yarattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.