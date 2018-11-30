GRAFİKLİ - Türkiye petrol ve doğal gaz aramada atağa geçti

İBRAHİM ERİKAN - Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle sismik araştırmalara devam eden Türkiye, derin denizde Fatih gemisiyle yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını, Mersin'in 19 mil açıklarında kurulan sondaj platformuyla sığ denize de taşıdı.

Türkiye'de, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında, yerli ve milli imkanlar kullanılarak uzun zamandır hayali kurulan rezervlere erişmek amacıyla son dönemde büyük yatırımlar gerçekleştirildi.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliği hedeflenen çalışmalar kapsamında, Türkiye hem kendi karasularındaki etkinliğini arttırması hem de bulunması muhtemel rezervlerle milli gelirine önemli katkı sağlaması için adımlar atıldı.

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Doğu Akdeniz'de sahip olduğu ruhsat alanları içerisinde, Türk mühendisler tarafından tasarlanan iki sığ deniz arama kuyusu açılması için harekete geçti.

Türkiye, Fatih gemisiyle derin denizde başlattığı sondaja, 19 mil açığa konuşlandırılan platformla sığ denizi de ekledi.