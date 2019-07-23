GRAFİKLİ - Türkiye'de 6 ayda 6 binin üzerinde yabancı şirket kuruldu

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR / ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'de yılın ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,86 artarak 6 bin 179 oldu. AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede ocak-haziran döneminde 559'u anonim, 5 bin 620'si limited olmak üzere 6 bin 179 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı döneminde 580'i anonim, 5 bin 202'si limited olmak üzere 5 bin 782 yabancı sermayeli şirket faaliyete geçmişti. Böylece yılın ilk yarısında kurulan yabancı şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,86 artış gösterdi. Bu şirketlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yılın ilk yarısında 32 şehirde anonim şirket kuruluşunun gerçekleştiği belirlendi. En fazla yabancı sermayeli anonim şirket İstanbul'da kuruldu. 362 yabancı sermayeli anonim şirketin faaliyete geçtiği İstanbul'u, 43 şirketle Ankara, 42 şirketle İzmir, 25 şirketle Antalya ve 17 şirketle Muğla izledi.

Söz konusu şirketler İstanbul'a 169 milyon 27 bin 84 lira, Ankara'ya 4 milyon 548 bin 600 lira, İzmir'e 10 milyon 432 bin 900 lira, Antalya'ya 3 milyon 568 bin lira ve Muğla'ya 1 milyon 973 bin 749 liralık yatırım yaptı. Limited şirketlerin dağılımına bakıldığında, ocak-haziran döneminde 71 ilde limited şirket faaliyete geçti. İstanbul'da 3 bin 527, Antalya'da 340, Gaziantep'te 239, Ankara'da 215 ve Mersin'de 194 limited şirket kuruldu. Bu şirketlerin yatırımlarına bakıldığında, İstanbul'a 1 milyar 13 milyon 463 bin 865 lira, Antalya'ya 47 milyon 688 bin 700 lira, Gaziantep'e 64 milyon 588 bin 500 lira, Ankara'ya 37 milyon 29 bin 450 lira ve Mersin'e 46 milyon 149 bin 200 liralık yatırım yapıldı. - Yabancı şirketlerden 1,7 milyar liralık yatırım Bu dönemde, yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye'ye gelerek ortaklık kurduğu şirketlerdeki payları, anonim olanlarda 219 milyon 898 bin 733 lira, limitedlerde 1 milyar 480 milyon 956 bin 565 lira oldu. Toplamda yılın ilk yarısında yabancı şirketler 1 milyar 700 milyon 855 bin 298 liralık yatırım gerçekleştirdi.