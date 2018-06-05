GRAFİKLİ - Türkiye'deki Ar-Ge merkezi sayısı 900'e ulaştı

MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de Ar-Ge merkezi sayısının 900'e ulaştığını belirterek, "900'üncü Ar-Ge merkezi belgesi, İstanbul'da 17 Ar-Ge personeliyle konum takibi, yolculuk raporu, rota planlama ve takibi, standart, profesyonel ve gelişmiş opsiyonlarda araç takip sistemleri alanlarında projeler yapan Vektör Teknoloji AŞ'ye verildi." dedi.

Özlü, AA muhabirine, bakanlığının Ar-Ge merkezlerine yönelik yürüttüğü faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ar-Ge ve inovasyonun rekabetin vazgeçilmez unsurları haline geldiğine işaret eden Özlü, etkin teşviklerle sanayisi desteklenen ülkelerin, dünya rekabet sıralamasında en üst seviyelerde yer aldığını söyledi.

Özlü, Ar-Ge merkezi kurmak için başvuruda bulunacak firmaların belli şartları taşıması gerektiğine dikkati çekerek, "Ar-Ge merkezlerinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre oluşturulan bölgelerde kurulması, en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam etmesi, kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, işletmenin yeterli Ar-Ge yönetimiyle teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikri hakları, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması gibi koşulların yerine getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.