FİNANS

GRAFİKLİ - Türkiye'deki teknopark sayısı 81'e yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Kuruluş kararları yayımlanan Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Türkiye'deki teknopark sayısı 81'e ulaştı" - "Bu teknoparkların 56'sında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilirken, 25'inde yapılaşma çalışmaları devam ediyor" - "Teknopark bulunan il sayısı 54'e çıktı, OSB'de kurulan teknopark sayısı ise 21'e yükseldi"

MEHTAP YILMAZ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Resmi Gazete'de kuruluş kararları yayımlanan Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Türkiye'deki teknopark sayısının 81'e ulaştığını bildirdi.

Özlü, AA muhabirine, bakanlığının teknoloji geliştirme bölgelerine (teknopark) yönelik yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin, 2001 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle kurulmaya başlandığını hatırlatan Özlü, Türkiye'nin bu alanda çok önemli mesafe katettiğini söyledi.

Özlü, Resmi Gazete'de kuruluş kararları yayımlanan Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte Türkiye'deki teknopark sayısının 81'e yükseldiğine dikkati çekerek, bu teknoparkların 56'sında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilirken, 25'inde yapılaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Teknopark bulunan il sayısının 54'e çıktığına işaret eden Özlü, organize sanayi bölgesinde (OSB) kurulan teknopark sayısının 21'e ulaştığını kaydetti.

Özlü, yeni kurulacak teknoparklar hakkında da bilgi verdi. Çankırı'da 125 bin 792 metrekare alana inşa edilecek Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, kimya, yazılım, bilişim, elektronik ve haberleşme teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren 40 firmayla 100 araştırmacının yer almasının planlandığını aktaran Özlü, "Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin gelecek 5 sene, yılda 20-25 milyon lira katma değer sağlaması öngörülüyor. Bölgede belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesiyle gelecek 10 yılda da yaklaşık 80 şirket ve 300 civarında nitelikli Ar-Ge personeli, yazılımcı ve araştırmacının faaliyet göstermesini bekliyoruz." dedi.

- "Kırklareli girişimcisi, ilk 500 büyük firmayı zorlayacak"

Kastamonu'da 10 bin metrekare alana kurulacak Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde enerji, gıda, makine, imalat ve sağlık sektörlerinin faaliyet göstermesini hedeflediklerini dile getiren Özlü, bölgede ilk yılın sonunda yaklaşık 30 civarında firmanın faaliyete geçmesini, 100'den fazla Ar-Ge personelinin istihdamını ve yüzde 1 kadar da yabancı sermayeli katılım beklediklerini vurguladı.

Özlü, Kırklareli'nde 44 bin 686 metrekare alana yapılacak Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin gıda, içecek ve kimyasal ürün imalatı, inşaat, yazılım, bilişim, makine, tarım, tekstil, cam, ilaç, enerji, gıda teknolojileri, nanoteknoloji, malzeme ve robotik alanlarında faaliyet gerçekleştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde gelecek 10 yılda 100'den fazla girişimcinin çalışmasını beklediklerini belirten Özlü, "Bunlardan bir tanesinin, ilk 500 büyük firma arasına gireceğini tahmin ediyoruz. Bölgede yüzde 40'ı yeni kurulan işletmelerde olmak üzere, ortalama bin Ar-Ge personeli ve yazılımcı personelin istihdam edilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

- Başkente savunma üssü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, 203 bin 535 metrekarelik alana inşa edilecek TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile ildeki savunma sanayisi firmalarını tek çatı altında toplamayı amaçladıklarını ifade eden Özlü, bölgede hava taşıtları-uzay araçları üretimi ve tasarımı, motor ve parçaları üretimi, aviyonik ve sistem üretimi, elektrik, elektronik, optik ekipman ve kompozit imalatı, kablo, kabin içi ve kargo donanımı, insansız hava aracı sistemleri, robot teknolojisi ve proses otomasyonu, telekomünikasyon sistemleri, uydu, türbin, mikro ve nanoteknolojiler, havaalanı ekipmanları ve yer hizmetlerine yönelik taşıt araçları imalatı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi.

Özlü, TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin TAI, ASELSAN ve Gazi Üniversitesi ile iş birliği içinde çalışacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin savunma sanayisinin millileştirilmesi hedefleri çerçevesinde savunma, uzay, havacılık, katmanlı imalat, modelleme ve simülasyon olmak üzere savunma sanayisine yönelik sektörlere öncelik verecekler. TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 5 yılda, 600'ün üzerinde firmanın faaliyet göstermesi ve 8 binden fazla nitelikli Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi öngörülüyor. 10 yıllık plan çerçevesinde ise 800 üzerinde firmanın faaliyet göstermesi ve 12 bin nitelikli Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bölgede yer alacak firmaların yüzde 25'inin yeni girişimcilerden, yüzde 75'inin ise mevcut kurulu firmalardan oluşması öngörülüyor. Ayrıca teknoparkta yüzde 10 çok uluslu şirket ve yüzde 90 yerli sermaye şirket olması da bekleniyor."

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Antalya, turizmde 5 milyon bandını geçtiAntalya, turizmde 5 milyon bandını geçti
Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknopark

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Prof. Acemoğlu: Türkiye ekonomisi hızlı bir şekilde iyileşmeyecek

Prof. Acemoğlu: Türkiye ekonomisi hızlı bir şekilde iyileşmeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TOKİ’nin Şanlıurfa Maşuk Konutları teslim ediliyor

TOKİ’nin Şanlıurfa Maşuk Konutları teslim ediliyor

Antalya, turizmde 5 milyon bandını geçti

Antalya, turizmde 5 milyon bandını geçti

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Türkiye'nin üzüm ambarında hasat başladı

Türkiye'nin üzüm ambarında hasat başladı

İsviçreli dev Milas-Bodrum Havalimanı'na 15 milyon dolar yatırdı

İsviçreli dev Milas-Bodrum Havalimanı'na 15 milyon dolar yatırdı

Ticaretin kalbi Venezia Çarşı Pazar’da atmaya başladı

Ticaretin kalbi Venezia Çarşı Pazar’da atmaya başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.