FİNANS

GRAFİKLİ - Türkiye'den 159 ülkeye şeker ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye, bu yılın ilk 6 ayında 159 ülkeye 291 milyon 957 bin dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihracatı yaptı - En fazla şeker ihracatı 46,5 milyon dolarla ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi sırasıyla yaklaşık 20 milyon dolarla Irak, 15 milyon dolarla Birleşik Krallık, 12 milyon dolarla Almanya takip etti

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Türkiye, bu yılın ilk yarısında 159 ülkeye 291 milyon 957 bin dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin şeker ve şeker mamulleri ihracatı son yıllarda yakaladığı hızlı ivmeyi sürdürüyor.

Türkiye bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk yarısına göre şeker ve şeker mamulleri ihracatından yaklaşık 8 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.

Şeker ve şeker mamulleri ithalatı 2019'un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalırken, ihracatta yüzde 2,8 artış kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında 291 milyon 957 bin dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yıl yaklaşık 284 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

- En fazla ihracat ABD'ye yapıldı

Türkiye'den söz konusu dönemde 159 ülkeye şeker ve şeker mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. En fazla şeker ve şeker mamulleri ihraç edilen ülke 46 milyon 458 bin dolar ile ABD oldu. Bu rakam, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 16'sını oluşturdu.

İhracatta ABD'yi 20 milyon 64 bin dolarla Irak, 15 milyon 101 bin dolarla Birleşik Krallık, 11 milyon 986 bin dolarla Almanya ve 10 milyon 79 bin dolarla Suriye izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı 80 milyon 438 bin dolara geriledi. Böylece geçen yılın ilk yarısında yapılan 98 milyon 367 bin dolarlık şeker ve şeker mamulleri ithalatı 17 milyon 928 bin dolar azalmış oldu.

Türkiye'nin şeker ve şeker mamulleri ithalatı yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 22 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 8 milyon dolarla Brezilya, 6 milyon dolarla Cezayir, 4 milyon dolarla Ukrayna ve 3 milyon dolarla Belçika takip etti.

TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak-Haziran döneminde en fazla şeker ve şeker mamulleri ihracatı (dolar) yapılan 10 ülke şöyle:

Ülke

İhracatABD 46.458.018Irak 20.064.667Birleşik Krallık 15.101.179Almanya 11.986.483Suriye 10.079.415Güney Afrika 9.426.610Suudi Arabistan 8.838.411İsrail 8.508.847Rusya 7.925.559Nijerya 6.312.845

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Şeker ve şeker mamülleri Türkiye İstatistik Kurumu

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