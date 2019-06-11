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GRAFİKLİ - Türkiye'nin en değerli markası THY

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre 1,7 milyar dolarlık marka değeriyle Türk Hava Yolları "Türkiye'nin en değerli markası" oldu - Araştırmada ikinci sırayı marka değeri 1,6 milyar dolar olan Ziraat Bankası, üçüncü sırayı 1,3 milyar dolarla Garanti Bankası aldı

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre Türk Hava Yolları, 1,7 milyar doları aşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.

Brand Finance tarafından "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 12'ncisini tamamlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, listede ilk sırayı 1 milyar 735 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, şirketi 1 milyar 637 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti.

Listede üçüncü sırayı 1 milyar 344 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası alırken, Türk Telekom 1 milyar 185 milyon dolarla dördüncü, Turkcell 1 milyar 182 milyon dolarla beşinci sıraya yerleşti.

Marka değeri 1 milyar 135 milyon dolar olarak belirlenen İş Bankası listenin altıncı sırasına yükselirken, kurumu 934 milyon dolarla Akbank, 837 milyon dolarla Arçelik, 647 milyon dolarla Yapı Kredi, 458 milyon dolarla Ford Otosan izledi.

- En değerli 100 markanın toplam değeri 19,8 milyar dolar

Araştırmaya göre, Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri 19,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil olurken, Enerjisa 31, Şok Market 34, Nef İnşaat 35, MLP Sağlık 51, Yataş 61, Avivasa 95 ve Desa Deri 98'inci sıradan listeye girdi.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 19 ile Koçtaş'ta gerçekleşti. Şirket bu artışla 49'uncu sıradan 39'uncu sıraya yükseldi. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 73 ile İntema İnşaat Malzemeleri'nde oldu. Şirket 64'üncü sıradan 88'inci sıraya geriledi.

- Futbol kulüpleri arasında birinci sırada Beşiktaş var

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında, ülke sıralamasında Beşiktaş 107 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin en değerli markaları arasında 38. sırada bulunan Beşiktaş'ı, 89 milyon dolarlık marka değeriyle Fenerbahçe, 60 milyon dolarla Galatasaray ve 26 milyon dolarla Trabzonspor izledi.

- "Türk şirketleri dünya markası olma hedefinden vazgeçmemeli"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 verileri esas alınarak gerçekleştirilen çalışmaya göre hasılatların hem miktar hem de kur farkı nedeniyle azalmasının marka değerlerini olumsuz etkilediğini belirterek, başta bankacılık, telekomünikasyon, gıda-perakende olmak üzere Türk şirketlerinin küresel oyuncular haline gelmesi ve hasılatlarının büyük bölümünü yaygın küresel para birimleriyle gerçekleştirmeleri halinde kur riskinden daha az etkileneceklerini ve marka değerlerini koruyacaklarını ifade etti.

İlgüner, bunun için tüm şirketlerin "dünya markası" hedefinden şaşmamaları ve her zaman markalarını küresel ölçekte değerli hale getirmek için çaba harcamaları gerektiğini belirterek, bu çabanın hem kendileri hem de ülke açısından hayati önemde olduğunu söyledi.

Brand Finance'in araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası, 2018 ve 2019 marka değerleri ve değişim oranları şöyle:

2019 Sıra 2018 Sıra Marka Marka Değeri 2019 Marka Değeri 2018 Marka Değeri Değişim 1 1 Türk Hava Yolları 1.735 2.042 -15% 2 6 Ziraat Bankası 1.637 1.432 14% 3 5 Garanti 1.344 1.584 -15% 4 2 Türk Telekom 1.185 1.907 -38% 5 3 Turkcell 1.182 1.841 -36% 6 7 İş Bankası 1.135 1.334 -15% 7 4 Akbank 934 1.649 -43% 8 8 Arçelik 837 1.258 -33% 9 9 Yapı Kredi 647 937 -31% 10 10 Ford Otosan 458 878 -48% 11 16 Bsh 441 539 -18% 12 11 Halkbank 428 757 -44% 13 14 Ülker Bisküvi 409 616 -34% 14 13 VakıfBank 396 622 -36% 15 21 DenizBank 371 347 7% 16 20 Opet 364 365 0% 17 19 Anadolu Efes 315 402 -22% 18 15 Bim 308 584 -47% 19 17 Tofaş 299 445 -33% 20 18 Vestel 265 441 -40%

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brand finance Türk Hava Yolları Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100

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