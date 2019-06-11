GRAFİKLİ - Türkiye'nin en değerli markası THY

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre Türk Hava Yolları, 1,7 milyar doları aşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.

Brand Finance tarafından "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 12'ncisini tamamlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, listede ilk sırayı 1 milyar 735 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, şirketi 1 milyar 637 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti.

Listede üçüncü sırayı 1 milyar 344 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası alırken, Türk Telekom 1 milyar 185 milyon dolarla dördüncü, Turkcell 1 milyar 182 milyon dolarla beşinci sıraya yerleşti.

Marka değeri 1 milyar 135 milyon dolar olarak belirlenen İş Bankası listenin altıncı sırasına yükselirken, kurumu 934 milyon dolarla Akbank, 837 milyon dolarla Arçelik, 647 milyon dolarla Yapı Kredi, 458 milyon dolarla Ford Otosan izledi.

- En değerli 100 markanın toplam değeri 19,8 milyar dolar