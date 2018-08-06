GRAFİKLİ - Türkiye'ye yabancı sermayeli şirket akını

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'de yılın ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,7 artarak 5 bin 782 oldu.

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede ocak-haziran döneminde 580'i anonim, 5 bin 202'si limited olmak üzere 5 bin 782 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı döneminde 420 anonim, 2 bin 418 limited olmak üzere 2 bin 838 yabancı sermayeli şirket faaliyete geçmişti. Böylece, yılın ilk yarısında kurulan yabancı şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103,7 artış gösterdi.

Bu şirketlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yılın ilk yarısında 31 şehirde anonim şirket kuruluşunun gerçekleştiği belirlendi. En fazla yabancı sermayeli anonim şirket İstanbul'da kuruldu. 382 yabancı sermayeli anonim şirketin faaliyete geçtiği İstanbul'u, 47 şirketle Ankara, 44 şirketle İzmir, 25 şirketle Antalya ve 20 şirketle Bursa izledi.

Söz konusu şirketler İstanbul'a 132 milyon 723 bin 535 lira, Ankara'ya 11 milyon 536 bin 497 lira, İzmir'e 6 milyon 171 bin 500 lira, Antalya'ya 2 milyon 524 bin 950 lira ve Bursa'ya 3 milyon 640 bin liralık yatırım yaptı.