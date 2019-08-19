GRAFİKLİ - Yusufeli Barajı ve HES tüm hızıyla yükseliyor

Baraj gövdesi kret üstü kazıları 20 Haziran 2014'te başlayıp 15 Eylül 2015'te tamamlanırken, 2 Temmuz 2015'te başlanan baraj gövdesi kret altı kazıları ise 22 Haziran 2018'de bitirildi.

AA muhabirinin DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'in inşasına 21 Aralık 2012'de başlandı.

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Bunlara ek olarak enerji yapıları ulaşım tünelleri, kırma eleme tesisi ile kablolu vinç hattı kurulumu, su alma yapısı girişi, santral binası ve transformatör salonu tavan kemer betonları ile santral binası, şalt sahası, su alma yapısı ve kapak şaftı, enerji tüneli ve şaftı, kuyruk suyu tünelleri kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı, enerji yapılarında beton kaplamaları işlemleri ise devam ediyor.

- Baraj gövdesine 4 milyon metreküp beton

11 Temmuz 2018'de başlanan 4 milyon metreküplük baraj gövde betonunun 1 milyon 510 bin metreküpü döküldü. 275 metre olacak baraj gövde yüksekliğinde 124 metreye ulaşıldı.

Yusufeli Barajı ve HES projesinde yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlanırken elektromekanik teçhizat çalışmaları, baraj inşaatıyla koordineli devam ediyor.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'in, Haziran 2021'de devreye girmesi planlanıyor.

Baraj kapsamında kara yolları standartlarına uygun 54,86 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 4,89 kilometrelik, 4'ü özel tasarım viyadük olmak üzere 20 köprü, toplamda 67,1 kilometrelik yeni devlet yolu ile buna bağlı köy yolları yapılacak. 29 Nisan 2016'da başlanan kara yolları inşaat çalışmaları, baraj iş bitim tarihine yetiştirilmek üzere tüm hızıyla sürdürülüyor.