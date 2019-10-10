GRAFİKLİ - Zeytin ihracatı 142 milyon dolara ulaştı

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin 2018-2019 sezonu sofralık zeytin ihracatı, önceki döneme göre yüzde 11 artarak 142 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, sofralık zeytinde ihracat sezonunun başladığı 1 Ekim 2018'den sona erdiği 30 Eylül 2019'a kadar 100'den fazla ülkeye 142 milyon 110 bin dolar değerinde 91 bin ton zeytin gönderdi.

Türkiye, bir önceki dönem 127 milyon dolarlık zeytin ihracatı gerçekleştirmişti. Böylece bu sezonki zeytin ihracatı geçen döneme oranla yüzde 11 arttı, miktar bazındaki artış oranı ise yüzde 34 oldu.

Geride kalan sezonda Türkiye'nin sofralık zeytininin yarıdan fazlasını Avrupa Birliği (AB) ülkeleri satın aldı.

Söz konusu 142 milyon dolarlık zeytin ihracatının yüzde 56'sına denk gelen yaklaşık 80 milyon dolarlık kısmı, 22 AB ülkesine gerçekleştirildi.

Bu dönemde en fazla zeytin ihracatı 35 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 25 milyon dolarla Irak ve 20 milyon dolarla Romanya izledi.