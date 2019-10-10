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GRAFİKLİ - Zeytin ihracatı 142 milyon dolara ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı 2018-2019 sezonunda bir önceki döneme göre yüzde 11 artarak 142 milyon dolara yükseldi - Bu dönemde en fazla zeytin ihracatı 35 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı, bu ülkeyi 25 milyon dolarla Irak ve 20 milyon dolarla Romanya izledi - Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat: - "Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı rekoltesi açıklandı. Akhisar'daki rekolte diğer bölgelere göre biraz daha düşük ama son 10 yılın en iyi zeytini geliyor, kalitemiz çok yüksek"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin 2018-2019 sezonu sofralık zeytin ihracatı, önceki döneme göre yüzde 11 artarak 142 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, sofralık zeytinde ihracat sezonunun başladığı 1 Ekim 2018'den sona erdiği 30 Eylül 2019'a kadar 100'den fazla ülkeye 142 milyon 110 bin dolar değerinde 91 bin ton zeytin gönderdi.

Türkiye, bir önceki dönem 127 milyon dolarlık zeytin ihracatı gerçekleştirmişti. Böylece bu sezonki zeytin ihracatı geçen döneme oranla yüzde 11 arttı, miktar bazındaki artış oranı ise yüzde 34 oldu.

Geride kalan sezonda Türkiye'nin sofralık zeytininin yarıdan fazlasını Avrupa Birliği (AB) ülkeleri satın aldı.

Söz konusu 142 milyon dolarlık zeytin ihracatının yüzde 56'sına denk gelen yaklaşık 80 milyon dolarlık kısmı, 22 AB ülkesine gerçekleştirildi.

Bu dönemde en fazla zeytin ihracatı 35 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 25 milyon dolarla Irak ve 20 milyon dolarla Romanya izledi.

- "Son 10 yılın en kaliteli zeytini geliyor"

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, AA muhabirine, 14 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye'nin en büyük sofralık zeytin üreticisi olduklarını söyledi.

Türkiye'nin siyah zeytin üretiminin yüzde 35'ini, yeşil zeytin üretiminin ise yüzde 70'ini karşıladıklarını ifade eden Alhat, "Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı rekoltesi açıklandı. Akhisar'daki rekolte diğer bölgelere göre biraz daha düşük ama son 10 yılın en iyi zeytini geliyor, kalitemiz çok yüksek." diye konuştu.

Alhat, sofralık zeytinde her geçen yıl ihracatı artırdıklarını dile getirdi.

- "Prim desteği artacaktır"

Asıl meselenin nitelikli ihracat olduğuna dikkati çeken Alhat, ambalajlı Türk malı ürünlere yönelmek gerektiğini vurguladı.

Sofralık zeytine verilen destekleme priminin, üreticiyi ve ihracatçıyı daha iyi noktalarına götüreceğine inandığını ifade eden Alhat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devlet, düşük gibi görülen kilogramda 15 kuruşluk prim desteğini, üreticinin ve ihracatçının iyi yerlerde kullandığını gördüğünde artıracaktır. Zeytinyağında bunun örneğini yaşadık, 7 kuruş olan prim desteği şimdi 80 kuruşa geldi. Bunun zeytinyağında olduğu gibi artacağına inanıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
AKHİSAR manisa sofralık zeytin zeytin

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