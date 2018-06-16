Gram altın 2 hafta sonra değer kazandı

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Altının gram fiyatı, 2 haftalık zayıf seyrinin ardından yükselişe geçerek 11 Haziran haftasını yüzde 3,9 değer kazancıyla 193,8 liradan tamamladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2018 yılına 158 lira seviyesinden başlayan gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederek yılın ilk 5,5 ayında rekor üstüne rekor kırdı. Dolar kurunun 4,93 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiği 23 Mayıs'ta 204,9 lirayı gördü. Gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz ve sadeleşme adımlarının ardından düşüşe geçti.

TCMB'nin attığı adımların ardından zirvede tutunamayan ve 2 hafta düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle 11 Haziran haftasında tekrar yükselişe geçti. Gram altın, Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içinde 3,5 gün işlemin yapıldığı haftayı yüzde 3,9 değer kazancıyla 193,8 liradan tamamladı.

Dolar kurundaki sert hareketlerin etkisiyle bu yıl 158-205 lira arasında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı 5,5 aydır yükseliş eğiliminde hareket ederken, yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 22 getiri sağladı.