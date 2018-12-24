FİNANS

Gram altın 215 liranın üzerinde seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 10:21 | Son Güncelleme

Gram altın 215,7 lira, çeyrek altın 352 lira ve Cumhuriyet altını 1.441 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 215,7 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 primle 214,6 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazancıyla 215,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 352 lira, Cumhuriyet altını da 1.441 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kazancıyla 1.263,3 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin gerilemesi ve küresel ekonomilere ilişkin endişelerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, son faiz artırım kararı nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'i görevden alabileceği söylentileri medyada yer aldı. Bu gelişmeler doların değer kaybetmesine neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmelerle riskli varlıklardan kaçışın, güvenli liman olarak altın talebini olumlu yönde destekleyebileceğini söyleyen Memiş, teknik açıdan gram altın fiyatında 214 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

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