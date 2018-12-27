FİNANS

Gram altın 216 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 09:53 | Son Güncelleme

Gram altın 216,1 lira, çeyrek altın 353 lira ve Cumhuriyet altını 1.444 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 216 lira seviyesinde dengelendi.

Dün 217,6 liraya kadar yükselmesinin ardından dolar kuruna paralel düşüşe geçen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 215,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 216,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 353 lira, Cumhuriyet altını da 1.444 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,2’lik düşüşün ardından şu dakikalarda 1.268 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de Beyaz Saray Danışmanı Kevin Hassett'in özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a ilişkin olumlu açıklamalarının risk iştahını artırdığını belirterek, buna paralel altın fiyatlarında gerilemelerin görülebileceğini kaydetti.

Hassett'in, Fed Başkanı Jerome Powell için "Görevinde yüzde 100 güvende" ifadesini kullandığını anımsatan Memiş, bu açıklamanın ardından dolar endeksi ve ABD pay piyasalarının yükseldiğini söyledi.

Memiş, bu gelişmelerin altının ons fiyatında gerilemeye neden olduğunu ifade ederek, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Teknik açıdan ons altında 1.262 dolar destek, 1.272 dolar direnç konumuna geldi. Altının gram fiyatında ise düşüş beklentimiz gerçekleşirse 212 lira seviyesi gündeme gelebilir."

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Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

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