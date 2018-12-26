FİNANS

Gram altın 217 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

Gram altın 216,9 lira, çeyrek altın 356 lira ve Cumhuriyet altını 1.452 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 216,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün yaklaşık 8 haftanın en yüksek seviyesi olan 218,3 lirayı gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 primle 216,1 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazancıyla 216,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 356 lira, Cumhuriyet altını da 1.452 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD borsalarının ve dolar endeksinin gerilemesinin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, "Altının ons fiyatı, bu sabah Asya piyasalarında 6 ayın en yüksek seviyesi olan 1.275 dolar seviyesini gördü. Küresel piyasalara ilişkin endişelerin sürmesi, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altın talebini artırıyor." dedi.

Memiş, yurt içinde altının gram fiyatının dolar kuru ve altının ons fiyatından aldığı destekle pozitif seyir izlediğini belirterek, gram altında 217 liranın üzerinde kapanış olması durumunda 220 liranın gündeme gelebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

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