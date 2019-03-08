Gram altın 227 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 227,2 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar/TL'deki değer kazancına paralel 226,6 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 226,2 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,44 artışla 227,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını 1.5171 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.292,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.285-1.312 dolar bandının izleneceğini ifade edilen analistler, gram altında ise 223 liranın destek, 230 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

