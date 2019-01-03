FİNANS

Gram altın 228 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

Gram altın 227,9 lira, çeyrek altın 372 lira ve Cumhuriyet altını 1.523 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 227,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 223,7 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 222,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugünün ilk saatlerinde Avustralya ve Asya piyasalarında yenin dolar karşısında yükselmesinin tetiklediği işlemler ve dalgayı büyüten stop-loss (zarar-kes) emirleriyle yükselen dolar/TL'nin etkisiyle 241,7 lirayı gördü. Dolar/TL'nin 5,45-5,50 bandında dengelenmesinin ardından gerileyen altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,38 değer kazancıyla 227,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını da 1.523 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel ekonomiye dair endişelerin artmasıyla altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi. Zayıf imalat verilerinin küresel büyüme endişelerini artırdığını ifade eden Memiş, bu durumun altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Memiş, ons altında yükselişin 1.300 dolara kadar sürebileceğini belirterek, 1.277 doların altına gerilemesi durumunda ise 1.265 doları görebileceğini dile getirdi.

Yurt içi piyasalarda dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altında 222 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu ifade eden Memiş, bugün ABD'de açıklanacak özel sektör istihdamı ve imalat sanayi verilerinin döviz kurları ve altın fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

PARTNERWhatsApp o telefonun fişini çekiyor!WhatsApp o telefonun fişini çekiyor!
Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)
Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gram altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)

Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)

Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız

TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız

Araştırma: Kullanıcıların yüzde 30’u verilerini yedeklemiyor

Araştırma: Kullanıcıların yüzde 30’u verilerini yedeklemiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.