FİNANS

Gram altın 229 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 09:56 | Son Güncelleme

Gram altın 229,1 lira, çeyrek altın 374 lira ve Cumhuriyet altını 1.530 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 229,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 primle 228,2 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,39 primle 229,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 374 lira, Cumhuriyet altını 1.530 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 yükselişle 1.304,50 dolardan işlem görüyor.

Analistler, İngiliz parlamentosunun dün akşamki oylamada hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının revize edilmiş halini reddettiğini anımsatarak, bugün parlamentoda ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğinin oylanması, bu teklifin de kabul edilmemesi durumunda ise yarın ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' teklifinin görüşülmesinin beklendiğini söyledi.

Anlaşmasız ayrılığın finans piyasaları için en olumsuz seçenek olduğuna dikkati çeken analistler, bu ihtimalin artmasının piyasaları negatif etkileyeceğini dile getirdi.

Analistler, ons altın fiyatında yükselişlerin devam etmesi için 1.305 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.300 doların destek, 1.310 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, altının gram fiyatının bugün 227-230 lira aralığında işlem görmesini beklediklerini bildirdi.

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