FİNANS

Gram altın 229 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 09:55 | Son Güncelleme

Gram altın 228,6 lira, çeyrek altın 376 lira ve Cumhuriyet altını 1.532 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 228,6 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 228 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 228,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.532 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.302,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde gündemi meşgul edecek Brexit gelişmelerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde konut verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek 230 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

PARTNERUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecekUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek
Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlarBinlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacakUludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

TSKB/Rapor: Su tüketiminde tasarrufları artırmak için farkındalık yaratmalı

TSKB/Rapor: Su tüketiminde tasarrufları artırmak için farkındalık yaratmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.