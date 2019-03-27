Gram altın 229 lira seviyelerinde

Brexit gelişmelerinin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden Memiş, altının ons fiyatının teknik olarak 1.317 doların üzerinde tutunamaması durumunda 1.307 dolara kadar gerileyebileceğini kaydetti.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemenin altın fiyatlarının değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 4,49 azalışla 225,3 liradan tamamladı.

Memiş, yurt içinde döviz kurları ile altının ons fiyatının gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade ederek, gram altının 227 lirayı aşağı yönlü kırması durumunda 222 liraya kadar gerileyebileceğini, 237 liranın yukarı yönlü kırılması durumunda ise 240 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının da yatırımcıların gündeminde olduğunu dile getirdi.

