FİNANS

Gram altın 235 lira seviyelerinde seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Gram altın 235 lira, çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 235 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,51 artışla 233,6 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 235 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını 1.575 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise geçen haftaki yatay seyrin ardından bu haftanın açılışında Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.298 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiğine dair açıklamaların geçen hafta altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, bu hafta konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bu hafta yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın çarşamba günü açıklayacağı reform paketi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün başlayacak Moskova ziyaretinden gelecek haberlerin takip edileceğini bildiren Memiş, altının ons fiyatında 1.291-1.301 dolar bandında dalgalı bir seyir izlenebileceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

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