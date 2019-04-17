Gram altın 237 lira seviyelerinde

Memiş, "ABD'de şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde açıklanması ve ticaret müzakerelerinden iyimser sinyallerin alınmasıyla artan risk iştahı, altın fiyatlarını baskıladı. Ons altında teknik olarak düşüşlerde 1.268 dolar destek, 1.288 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu havanın küresel piyasalarda risk iştahının artmasına, altın fiyatlarının ise değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Altının ons fiyatı dün 15 haftanın en düşük seviyesi olan 1.273,05 dolara kadar gerilemesinin ardından, şu dakikalarda 1.279,53 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel 235,1 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kaybıyla 236,8 liradan tamamladı.

Uluslararası piyasalarda dün altının ons altın ve dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade eden Memiş, bugün altının gram fiyatında 235 liranın destek, 238,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini söyledi.

