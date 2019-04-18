FİNANS

Gram altın 237 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

Gram altın 236,7 lira, çeyrek altın 389 lira ve Cumhuriyet altını 1.582 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 236,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 235,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,68 primle 236,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.582 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,19 değer kaybıyla 1.271,75 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesinin altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, "ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün bir ayın en yüksek seviyesi 2,61'i gördü. Teknik olarak ons altında düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Bugün altının ons fiyatının 1.272-1.279 dolar bandında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi piyasalarda gram altının dolar kuruna bağlı hareket ettiğini ifade eden Memiş, gram altın fiyatında 234 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini bildirdi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ekonomist Emre Alkin: Türkiye ekonomisi Kümede kalma mücadelesi veriyorEkonomist Emre Alkin: Türkiye ekonomisi Kümede kalma mücadelesi veriyor
RG - WTO dışı ülkelerden demir-çelik ithalatına yüzde 30 gümrük vergisiRG - WTO dışı ülkelerden demir-çelik ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Burada işçi değil patron aranıyor!

Burada işçi değil patron aranıyor!

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

3 yıl içinde benzinlilerden ucuz olacak

3 yıl içinde benzinlilerden ucuz olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

Titanic Mardan Palace açılıyor

Titanic Mardan Palace açılıyor

Ekonomist Emre Alkin: Türkiye ekonomisi Kümede kalma mücadelesi veriyor

Ekonomist Emre Alkin: Türkiye ekonomisi Kümede kalma mücadelesi veriyor

RG - WTO dışı ülkelerden demir-çelik ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi

RG - WTO dışı ülkelerden demir-çelik ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi

PİYASALAR

PİYASALAR

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.