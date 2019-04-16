Gram altın 240 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 240 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 primle 240,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 240 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 392 lira, Cumhuriyet altını 1.603 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altında ise şu dakikalarda yüzde 0,25 azalışla 1.284,76 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haberlerin ve ABD’de şirket bilançolarının güçlü açıklanmasının altın fiyatlarının sakin bir seyirde işlem görmesine neden olduğunu belirterek, teknik açıdan ons altında 1.280 doların destek, 1.294 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Altının gram fiyatının dolar kuruna paralel işlem gerçekleştirmeye devam ettiğini ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatı 240 lira seviyesinin üzerinde kalmak için çabalıyor. Bu hafta 237 lira seviyesinin altına sarkmak istemeyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde sanayi üretimi endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini söyledi.

