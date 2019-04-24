Gram altın 240 lira seviyelerinde

Memiş, altının ons fiyatında negatif görünümün devam ettiğini belirterek, ons altında düşüşlerin devamı halinde 1.263 doların destek olarak takip edileceğini, 1.278 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,15 değer kaybıyla 1.270,33 dolar seviyesinden işlem görüyor

Dün ons altındaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 238,5 liradan tamamladı.

Dolar kurunun yükselişin altının gram fiyatındaki değer kayıplarının sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altın fiyatında 237 liranın destek, 241 liranın ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

Memiş, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya'da nisan ayı Ifo endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

