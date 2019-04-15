FİNANS

Gram altın 240 liranın üzerinde seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 09:28 | Son Güncelleme

Gram altın 240,3 lira, çeyrek altın 391 lira ve Cumhuriyet altını 1.603 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 240,3 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundan bulduğu destekle 242,4 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 primle 239,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,29 primle 240,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.603 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,17 azalışla 1.288,34 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, açıklanan ABD verilerinin olumlu gelmesi, dolar varlıklarının toparlanması ve küresel risk iştahının azalmasının uluslararası piyasalarda altın talebini azaltığını belirterek, "Bu sebeple altının ons fiyatı 1.285 dolara geriledi. Bu hafta ons altın 1.285 dolar seviyesini aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 1.278 dolara kadar, 1.292 doların üzerinde tutunması durumunda ise yükselişler 1.307 dolara kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi piyasalarda dolar kurunun güçlü duruşu, altının gram fiyatında gerilemenin sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, gram altında 237 liranın aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşlerin 233 liraya kadar devam edebileceğini, 241 liranın yukarı kırılması durumunda ise 247 liranın hedef olabileceğini bildirdi.

Memiş, bugün yurt içinde işsizlik yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlarYılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar
Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruzProf. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Kıdem tazminatında yeni dönem…

Kıdem tazminatında yeni dönem…

Dolar haftaya hızlı başladı!

Dolar haftaya hızlı başladı!

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 (2)

Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 (2)

Tarım ürünleri üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 27.33 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 27.33 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar

Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz

Prof. Dr. Abalı: Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz

THY tarihi taşınma sonrası bugün ile beraber 1 milyon yolcuyu geçecek

THY tarihi taşınma sonrası bugün ile beraber 1 milyon yolcuyu geçecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.