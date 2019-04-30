FİNANS

Gram altın 246 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

Gram altın 245,9 lira, çeyrek altın 401 lira ve Cumhuriyet altını 1.642 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 245,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına karşın ons altındaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 244,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,49 primle 245,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 401 lira, Cumhuriyet altını 1.642 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,17 primle 1.282,3 dolar seviyesinden işlem görüyor

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinden olumlu açıklamaların gelmesinin altının ons fiyatında, dolar kurunun yatay seyretmenin de altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını kaydetti.

Memiş, teknik açıdan ons altının 1.278-1.288 dolar aralığında işlem görmesini beklediklerini bildirdi.

Altının gram fiyatının 247 lira seviyesini yukarı yönlü kırma çabasında olduğunu ifade eden Memiş, "Biz, düşüşlerin sınırlı kalacağı yönündeki beklentimizi sürdürüyoruz. Dolar kurunun, altının gram fiyatındaki yönü belirlemede etkili olacağını düşünüyoruz. Bugün altının gram fiyatının 244 -247 lira aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

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