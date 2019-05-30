FİNANS

Gram altın 246 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

Gram altın 245,8 lira, çeyrek altın 404 lira ve Cumhuriyet altını 1.648 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 245,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatının hafif alıcılı seyretmesine karşın dolar kurunda yaşanan gerilemeyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,25 düşüşle 247,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında, 245,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 404 lira, Cumhuriyet 1.648 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında değer kaybeden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 1.276,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla artan dolar talebinin altının ons fiyatında, dolar/TL'de yaşanan değer kaybının ise altının gram fiyatında düşüşe sebep olduğunu belirtti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ilk çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 250 liranın direnç, 242 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Asansörde kabus! Korkunç olayAsansörde kabus! Korkunç olay
Termik santrallerde Mart’ta 7.14 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Mart’ta 7.14 milyon ton kömür yakıldı
KAP - THY 2018 kârını dağıtmama kararı aldıKAP - THY 2018 kârını dağıtmama kararı aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altının gramı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Rekor üstüne rekor kırdı! 3 milyon kişiye ulaştı

Rekor üstüne rekor kırdı! 3 milyon kişiye ulaştı

O ücretler belli oldu!

O ücretler belli oldu!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Araplar peşinde! Hasadı başladı

Araplar peşinde! Hasadı başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramazan Bayramı için ek seferler yapılacak

Ramazan Bayramı için ek seferler yapılacak

Trafik kazalarında bir yılda 6 bin 675 kişi yaşamını yitirdi

Trafik kazalarında bir yılda 6 bin 675 kişi yaşamını yitirdi

Buğday üretimi öngörüsü yüzde 2.5 düşüşle 20 milyon tonun altında

Buğday üretimi öngörüsü yüzde 2.5 düşüşle 20 milyon tonun altında

Termik santrallerde Mart’ta 7.14 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Mart’ta 7.14 milyon ton kömür yakıldı

KAP - THY 2018 kârını dağıtmama kararı aldı

KAP - THY 2018 kârını dağıtmama kararı aldı

Çinli havayollarının İstanbul Havalimanı'na büyük ilgisi

Çinli havayollarının İstanbul Havalimanı'na büyük ilgisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.