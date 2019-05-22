FİNANS

Gram altın 248 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 10:05 | Son Güncelleme

Gram altın 248 lira, çeyrek altın 405 lira ve Cumhuriyet altını 1.659 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 248,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatında yaşanan gerilemeye rağmen dolar kurundaki artış nedeniyle 247-250 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 247,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 248,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet altını 1.659 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.273,9 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dolar varlıklarındaki toparlanma nedeniyle altının ons fiyatının düşüş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti. Bugün ABD Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 1.269 doların destek konumunda olduğunu, yurt içinde ise altının gram fiyatında 245 liranın destek, 250 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altının gramı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

10 bin kişi işe alınacak

10 bin kişi işe alınacak

O ürünler ucuzlayacak

O ürünler ucuzlayacak

Milyonların gözü bu haberde!

Milyonların gözü bu haberde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.