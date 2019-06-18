FİNANS

Gram altın 254 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

Gram altın 254,1 lira, çeyrek altın 414 lira ve Cumhuriyet altını 1.696 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 254,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,46 azalışla 252,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,47 artışla 254,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 414 lira, Cumhuriyet altını 1.696 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,49 artışla 1.345,90 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatlarının dalgalı seyirde işlemler gerçekleştireceğini belirterek, altının ons fiyatında 1.333 doların destek, 1.343 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kalmasının gram altındaki değer kayıplarını sınırladığını ifade eden Memiş, gram altın fiyatının 250 lira seviyesinin altına gerilemesinin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini kaydetti.

Memiş, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

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Altın gram

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