FİNANS

Gram altın 261,3 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 10:08 | Son Güncelleme

Gram altın 261,3 lira, çeyrek altın 429 lira ve Cumhuriyet altını 1.750 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 261,3 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 260,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 261,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.750 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 1.422,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Avrupa ve ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan ons altında 1.415 seviyesinin kırılması durumunda 1.400 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
EGD: "İklim değişikliği" ekonomi gazetecilerinin gündemindeEGD: "İklim değişikliği" ekonomi gazetecilerinin gündeminde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

İki maaşı da alacaklar!

İki maaşı da alacaklar!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçakları dışarı çıkartacak yönetmelik yürürlüğe girdi

Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçakları dışarı çıkartacak yönetmelik yürürlüğe girdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

EGD: "İklim değişikliği" ekonomi gazetecilerinin gündeminde

EGD: "İklim değişikliği" ekonomi gazetecilerinin gündeminde

Prof. Dr. Birkan: Türkiye’nin rekabet avantajı olan bir numaralı sektörü turizm

Prof. Dr. Birkan: Türkiye’nin rekabet avantajı olan bir numaralı sektörü turizm

Asansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliği

Asansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliği

ABD'nin ilk Türk belediye başkanı İTÜ’de

ABD'nin ilk Türk belediye başkanı İTÜ’de

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.