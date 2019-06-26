Gram altın 262 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 261,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, ons altın ve dolar kurundan bulduğu destekle 268,8 liraya kadar yükselen gram altın, bu seviyelerde tutunamadı ve günü 265,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,28 azalarak 261,7 lira seviyesinde dengelendi.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.744 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 1,16 azalışla 1.407,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri ve öncü dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

ABD ve İran arasındaki gerilimin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, gram altında 258 liranın destek, 265 liranın da direnç konumunda olduğunu kaydetti.

