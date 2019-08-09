FİNANS

Gram altın 265,3 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Gram altın 265,3 lira, çeyrek altın 432 lira ve Cumhuriyet altını 1.769 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 265,3 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 264,3 liradan tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 265,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 432 lira, Cumhuriyet altını 1.769 liradan satılıyor.

Ons altın, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.502,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.510 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
Tatilde kredi kartı güvenliğini sağlamanın 7 yoluTatilde kredi kartı güvenliğini sağlamanın 7 yolu
Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlarOrta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

Borç için kefil olanlar için Yargıtay'dan emsal karar

Borç için kefil olanlar için Yargıtay'dan emsal karar

CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü

Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü

Kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte yılık yüzde 4.1 azaldı

Kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte yılık yüzde 4.1 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Haziran’da 1.5 milyar adete geriledi 

Tavuk yumurtası üretimi Haziran’da 1.5 milyar adete geriledi 

Tatilde kredi kartı güvenliğini sağlamanın 7 yolu

Tatilde kredi kartı güvenliğini sağlamanın 7 yolu

Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar

Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar

Eurostat: Türkiye AB'nin 3'üncü büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisi

Eurostat: Türkiye AB'nin 3'üncü büyük konfeksiyon ürünü tedarikçisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.