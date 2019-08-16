FİNANS

Gram altın 270 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 10:44 | Son Güncelleme

Gram altın 270,2 lira, çeyrek altın 441 lira ve Cumhuriyet altını 1.806 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 270,2 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki gerilemeye paralel günü yüzde 0,7 değer kaybıyla 271,9 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 düşüşle 270,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.806 liradan satılıyor.

Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.515 dolardan işlem görüyor.

Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim ve artan resesyon beklentileri nedeniyle azalan risk iştahının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.510 doların destek, 1.530 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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