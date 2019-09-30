FİNANS

Gram altın 271 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Gram altın 270,8 lira, çeyrek altın 442 lira ve Cumhuriyet altını 1.811 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 270,8 lira seviyesinde seyrediyor.

Cuma günü, dolar/TL'deki sınırlı yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,4 düşüşle 273 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftanın ilk gününe düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 270,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.490,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatını etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini, buradan gelecek olumlu haberlerin altında aşağı yönlü hareketi destekleyeceğini söyledi.

ABD'de Demokratların Trump'ı azletmek için başlattığı çalışmaların da yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden analistler, konunun siyasi riskleri artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde Yeni Ekonomi Programı (YEP), yurt dışında İngiltere'de 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde işsizlik, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de, Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.485 dolar seviyesinin destek, 1.515 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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