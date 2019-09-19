FİNANS

Gram altın 274 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Gram altın 273,5 lira, çeyrek altın 446 lira ve Cumhuriyet altını 1.824 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 273,5 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kaybıyla gerileyen gram altın, günü yüzde 0,9 azalışla 272,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 273,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını 1.824 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yatay seyirle 1.494,7 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, tahminler doğrultusunda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirmesi ve Japonya Merkez Bankasının para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) kararlarının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in dün politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu ifade eden analistler, ABD'nin makroekonomik verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin artabileceğine dikkati çekti.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının piyasa tarafından yeterince güvercin bulunmadığını, bu yüzden emtia fiyatlarının sınırlı da olsa gerilediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı özetinin, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de cari işlemler dengesi, Philedelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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