Gram altın 274 lira seviyelerinde

Fed'in dün politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu ifade eden analistler, ABD'nin makroekonomik verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin artabileceğine dikkati çekti.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının piyasa tarafından yeterince güvercin bulunmadığını, bu yüzden emtia fiyatlarının sınırlı da olsa gerilediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı özetinin, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de cari işlemler dengesi, Philedelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

