FİNANS

Gram altın 274 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Gram altın 274 lira, çeyrek altın 446 lira ve Cumhuriyet altını 1.827 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 274 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, yatay bir seyir izleyen gram altın günü 274,1 liradan tamamladı.

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla dünkü kapanışın hemen altında 274 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını 1.827 liradan satılıyor.

Dün sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı, ABD tarafından ticaret görüşmelerine dair olumlu açıklamaların gelmesi ile düşüşe geçti ve şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.499,3 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatını etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini, buradan gelecek olumlu haberlerin altında aşağı yönlü hareketi destekleyeceğini söyledi.

ABD'de Demokratların Trump'ı azletmek için başlattığı çalışmaların da yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden analistler, konunun siyasi riskleri arttırdığını belirtti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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