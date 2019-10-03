Gram altın 274 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 274,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar/TL'deki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 275 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 274,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.829 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.499 dolardan işlem görüyor.

ABD, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kararından sonra Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen uçak ve tarım ürünlerine ek vergi getirdi. 18 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni tarifelerle uçak için yüzde 10 ve tarım ürünlerine de yüzde 25 ek vergi uygulanacağı belirtildi.

ABD'nin yeni tarife kararı ve açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması sonrası altının ons fiyatı yukarı yönlü hareketini sürdürdü.