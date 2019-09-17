Gram altın 275 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 275,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşılık dolar/TL'de yaşanan değer kazancıyla yükselen gram altın, günü yüzde 1,4 artışla 276 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybederek 275,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.837 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.496,0 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların risk iştahını azalttığını, ABD, Suudi Arabistan ve İran tarafından gelecek açıklamaların altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bugün başlayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, buradan gelecek güvercin mesajların altın fiyatlarını destekleyebileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da Zew endeksleri ile ABD'de sanayi üretim ve kapasite kullanım verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.525 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

