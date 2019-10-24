FİNANS

Gram altın 275 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

Gram altın 274,9 lira, çeyrek altın 452 lira ve Cumhuriyet altını 1.845 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 274,9 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybederek, günü yüzde 1 azalışla 275,1 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 274,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını da 1.845 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.490 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurmasının ardından yurt içi piyasalarda olumlu havanın hakim olduğunu ve bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının TL varlıkların fiyatlanmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.

Bugün, gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısından herhangi bir faiz değişikliği beklenmediğini belirten analistler, toplantı sonrası yapılacak açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinerek, gram altında ise 273 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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