FİNANS

Gram altın 275,7 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Gram altın 275,7 lira, çeyrek altın 449 lira ve Cumhuriyet altını 1.843 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 275,7 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün günü altının ons fiyatı ve dolar/TL'de yaşanan artışa paralel yüzde 1,81 değer kazancıyla 277,9 liradan tamamladı.

Bugüne ise değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 275,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.843 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.497,7 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile anlaşma yapmaya hazır olmadığını açıklamasının ticaret savaşı endişelerini artırdığını, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifasının ise siyasi belirsizlikleri gündeme getirdiğini belirterek, bu gelişmelerin altın fiyatlarının yükseliş kanalında kalmasını sağladığını söyledi.

Bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi verilerinin, ABD'de ikinci el konut satışları verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.492 doların destek, 1.510 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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