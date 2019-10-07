FİNANS

Gram altın 277 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

Gram altın 277,2 lira, çeyrek altın 452 lira ve Cumhuriyet altını 1.849 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 277,2 lira seviyesinde seyrediyor.

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel hafif satıcılı seyreden gram altın, haftayı 275,5 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 277,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını 1.849 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.503,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, piyasaların yeni haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi haberi ile başladığını belirterek, hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin gram altın fiyatı üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri sonrası resesyon endişelerinin arttığını kaydeden analistler, ABD'de artan faiz indirimi beklentilerinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini, bu nedenle ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

Analistler, Çin ile Hong Kong arasındaki gerilimin yükselmeye devam etmesi halinde güvenli liman olarak görülen altına talebin artabileceğine dikkati çekerek, hafta boyunca Trump'ın azil süreci, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin de takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.510 dolar seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, gram altında 280 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın piyasalar

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