Gram altın 278 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyirle 277,9 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybederek günü yüzde 0,6 azalışla 277,9 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa paralel 277,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.860 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.492 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi Suriye'ye ilişkin haber akışının TL varlıklara yön veren temel konu olmaya devam ettiğini, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin ise altının ons fiyatı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden çıkan olumlu sonuçla bölgeye ilişkin jeopolitik risklerin ortadan kalktığını ifade eden analistler, Brexit tarafında süregelen belirsizliklerin küresel piyasalarda risk algısını canlı tuttuğunu, bu durumun da altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirterek, gram altında ise 275 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

