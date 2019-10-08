FİNANS

Gram altın 279 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

Gram altın 278,7 lira, çeyrek altın 458 lira ve Cumhuriyet altını 1.870 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 278,7 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 280,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 278,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 458 lira, Cumhuriyet altını 1.870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.495 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirterek, görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması halinde altının ons fiyatında aşağı yönlü hareketin görülebileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın piyasalar tarafından takip edileceğini belirten analistler, yatırımcıların Fed'in gelecek dönem faiz politikasına ilişkin bir ipucu arayacağını kaydetti.

Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağına değinerek, teknik açıdan 280 ve 284 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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