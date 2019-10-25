FİNANS

Gram altın 280 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Gram altın 279,8 lira, çeyrek altın 455 lira ve Cumhuriyet altını 1.863 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 279,8 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın etkisiyle değer kazanarak, günü yüzde 1,3 artışla 278,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 279,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.863 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.506 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Çin'le ilgili açıklamalarının iki ülke arasında devam eden ticaret görüşmelerini olumsuz etkileme ihtimaliyle, küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını söyledi.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin belirsizliklerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ülkeyi 12 Aralık'ta erken seçime götürmek için pazartesi Avam Kamarası'na önerge sunacağını kaydetti.

Analistler, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların risk iştahında belirleyici olduğunu, hem Avam Kamarası'nda yaşanacak gelişmelerin, hem de Avrupa Birliği'nden yapılacak açıklamaların takip edileceğini ifade etti.

Küresel piyasalarda merkez bankalarının güvercin politikalarını devam ettirmesinin beklendiğini vurgulayan analistler, bu tutumun altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.520 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinerek, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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