FİNANS

Gram altın 282 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Gram altın 282 lira, çeyrek altın 464 lira ve Cumhuriyet altını 1.895 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 282 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 282,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 282 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 464 lira, Cumhuriyet altını 1.895 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.507 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 28 Çinli şirketi ticari kara listeye almasının ardından taraflar arasında gerilimin arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın da dün yaptığı konuşmada verdiği güvercin mesajların altına olan talebi artırabileceğini söyledi.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağına değinen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.510 ve 1.525 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 284 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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