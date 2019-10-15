FİNANS

Gram altın 282 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Gram altın 282,4 lira, çeyrek altın 464 lira ve Cumhuriyet altını 1.893 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 282,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,0 artışla 284,5 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 282,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 464 lira, Cumhuriyet altını da 1.893 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.491,2 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin yapılan olumlu açıklamalara rağmen Çin tarafının anlaşmayı imzalamadan önce detaylar üzerinde biraz daha çalışmak istemesinin, müzakereleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Dün, bu yöndeki haberlere paralel görece azalan risk iştahının altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirten analistler, ticaret görüşmelerinin yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini kaydetti.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın piyasalar

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