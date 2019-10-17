Gram altın 282 lira seviyelerinde

Analistler, dün ABD'de açıklanan perakende satış verilerinin beklenenden kötü gelmesiyle, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faiz indireceğine dair beklentilerin arttığını söyledi. Faiz indirimi beklentisiyle altının ons fiyatında dün yükseliş gözlemlendiğini belirten analistler, Brexit'e ilişkin olumsuz gelişmelerin de altın fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.488 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 281,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 460 lira, Cumhuriyet altını da 1.882 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,1 artışla 281,9 liradan tamamladı.

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 281,6 lira seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

